В Орле провели экологическое соревнование «Чистые игры»

25.9.2023 | 11:35 Новости, Общество

Участники собрали в Медведевском лесу полторы тонны мусора.

Соревнования, которые прошли 23 сентября, объединили 165 человек – 44 команды, в которые вошли сотрудники ГК ОДСК, Сбербанка, РЖД, представители учебных заведений и просто активные граждане. Участники «Чистых игр» в течение полутора часов находили мусор в Медведевском лесу и сортировали его по категориям. Далее собранное оценивали и взвешивали. Самые активные участники получили награды от организаторов экологического проекта. Помимо основного задания, в рамках «Чистых игр» провели конкурсы, а также устроили пикник.

Стоит отметить, что собранный мусор будет направлен на переработку, если возможно вторичное использования сырья.

Напомним, 21 сентября «Чистые игры» объединили более 100 школьников Кромского района. 16 сентября сотня активных горожан приводила в порядок Щекотихинский лес в Орле.

ИА «Орелград»


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