Орловчанка нашла в лесу пистолет

25.9.2023 | 11:30 Закон и порядок, Новости

Женщина сдала находку в региональное Управление Росгвардии.

Фото: Управление Росгвардии по Орловской области

30-летняя орловчанка рассказала сотрудникам ведомства, что собирала грибы в лесном массиве, расположенном в Урицком районе. Газовый пистолет просто лежал в траве. Женщина обратилась в правоохранительные органы сразу же после того, как нашла его.

Сейчас оружие проходит экспертизу. После орловчанку вознаградят денежным поощрением в размере пяти тысяч рублей.

Сотрудники Росгвардии напоминают, что добровольная сдача бесхозного оружия, его составных частей и боеприпасов к нему освобождает физических лиц от соответствующей уголовной ответственности, а также помогает обеспечить безопасность граждан и правопорядок в обществе.

Несколько дней назад в Орловской области произошёл ещё один подобный случай — семейная пара грибников нашла в лесу ружьё.

ИА «Орелград»


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