Орловцам предложили обменять монеты на банкноты без комиссии

26.9.2023 | 11:02 Новости, Общество, Экономика

В регионе стартовала «монетная неделя».

Фото: ИА «Орелград»

Акция проходит с 25 сентября по 8 октября при поддержке Центробанка РФ. Её цель – обменять как можно больше стальных денег на бумажные.

В основном, она рассчитана на тех граждан, которые копят «мелочь» дома. Дело в том, что выпуск копеек и рублей из стали обходится государству дороже, чем изготовление бумажных банкнот. Когда стальные деньги не возвращаются в оборот, бюджет несёт дополнительные расходы.

Мероприятие проходит по всей России, но не во всех населённых пунктах. В нашей области к «монетной неделе» присоединились отделения банков в Орле, Ливнах и Мценске. Организаторы акции уточняют, что условия приёма денег в разных финансовых организациях могут отличаться. Также они рекомендуют участникам заранее отсортировать свою «мелочь» по её номиналам.

Вот адреса, по которым можно прийти со своими «небумажными» накоплениями.

Орёл:

  • ул. 1-Посадская, 23 — ПАО «Промсвязьбанк»,
  • бульвар Победы, 1 — Банк ГПБ (АО) «Среднерусский»,
  • пер. Воскресенский, 18 — Банк ВТБ (ПАО),
  • ул. Гагарина, 18 — ПАО Банк «ФК Открытие»,
  • ул. Комсомольская, 140 — ПАО РОСБАНК
  • ул. Максима Горького, 47 — Банк ВТБ (ПАО),
  • Наугорское шоссе, 8-А, лит. А — Филиал «БАНКА ЗАРЕЧЬЕ» (АО),
  • ул. Октябрьская, 20 — ПАО Банк «ФК Открытие»,
  • ул. Полесская, 10 — ПАО  СБЕРБАНК,
  • ул. Салтыкова-Щедрина, 21 — АКБ, «ЛАНТА-БАНК» (АО),
  • ул. Тургенева, 23 — АБ «РОССИЯ».

Ливны:

  • ул. Гайдара, 18 — «БАНК ЗАРЕЧЬЕ» (АО),
  • ул. К. Маркса, 114-А — АКБ «ЛАНТА-БАНК» (АО).

Мценск:

  • ул. Тургенева, 95 — АКБ «ЛАНТА-БАНК» (АО).

ИА «Орелград»


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