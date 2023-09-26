Орловцам предложили обменять монеты на банкноты без комиссии

В регионе стартовала «монетная неделя».

Акция проходит с 25 сентября по 8 октября при поддержке Центробанка РФ. Её цель – обменять как можно больше стальных денег на бумажные.

В основном, она рассчитана на тех граждан, которые копят «мелочь» дома. Дело в том, что выпуск копеек и рублей из стали обходится государству дороже, чем изготовление бумажных банкнот. Когда стальные деньги не возвращаются в оборот, бюджет несёт дополнительные расходы.

Мероприятие проходит по всей России, но не во всех населённых пунктах. В нашей области к «монетной неделе» присоединились отделения банков в Орле, Ливнах и Мценске. Организаторы акции уточняют, что условия приёма денег в разных финансовых организациях могут отличаться. Также они рекомендуют участникам заранее отсортировать свою «мелочь» по её номиналам.

Вот адреса, по которым можно прийти со своими «небумажными» накоплениями.

Орёл:

ул. 1-Посадская, 23 — ПАО «Промсвязьбанк»,

бульвар Победы, 1 — Банк ГПБ (АО) «Среднерусский»,

пер. Воскресенский, 18 — Банк ВТБ (ПАО),

ул. Гагарина, 18 — ПАО Банк «ФК Открытие»,

ул. Комсомольская, 140 — ПАО РОСБАНК

ул. Максима Горького, 47 — Банк ВТБ (ПАО),

Наугорское шоссе, 8-А, лит. А — Филиал «БАНКА ЗАРЕЧЬЕ» (АО),

ул. Октябрьская, 20 — ПАО Банк «ФК Открытие»,

ул. Полесская, 10 — ПАО СБЕРБАНК,

ул. Салтыкова-Щедрина, 21 — АКБ, «ЛАНТА-БАНК» (АО),

ул. Тургенева, 23 — АБ «РОССИЯ».

Ливны:

ул. Гайдара, 18 — «БАНК ЗАРЕЧЬЕ» (АО),

ул. К. Маркса, 114-А — АКБ «ЛАНТА-БАНК» (АО).

Мценск:

ул. Тургенева, 95 — АКБ «ЛАНТА-БАНК» (АО).

ИА «Орелград»