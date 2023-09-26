В Орле молодой водитель насмерть сбил пожилого пешехода

Авария случилась в Северном районе.

ДТП произошло накануне в 19 часов 45 минут. Об этом рассказали в пресс-службе Управления ГИБДД по Орловской области.

24-хлетний молодой человек ехал на легковом «Форде» по Московскому шоссе. Машина двигалась со стороны улицы Металлургов в сторону улицы Бурова.

У дома №142 автомобиль сбил 57-летнего мужчину. Он переходил проезжую часть в неустановленном месте. Отметим, что ДТП произошло уже в тёмное время суток.

«Пешеход скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи», — рассказали в ГИБДД.

Всего за последние сутки на территории Орловской области зарегистрировано 17 ДТП, пять из них – с погибшими и пострадавшими. Ушли из жизни трое участников аварий, получили телесные повреждения пятеро человек.

ИА «Орелград»