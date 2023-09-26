Орловская сгущёнка оказалась вне закона

26.9.2023 | 13:09 Важное, Закон и порядок, Новости

В ней нашли слишком много говяжьего жира.

Фото: Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям

Речь идёт о продукции АО «Верховский молочно-консервный завод». Как сообщает «Орёлтаймс», на предприятии прошла внеплановая проверка, в которой участвовали представители Россельхознадзора и прокуратуры.

Продукция под официальным названием «Молоко цельное, сгущённое с сахаром», которая выпускается под торговой маркой «Молочный союз», недотянула до необходимых стандартов. Сгущёнка «просела» по показателю «массовая доля говяжьего жира».

В итоге государственные органы признали недействительными документы о подтверждении соответствия, выданные на эту продукцию. Теперь её реализация является незаконной. Также Россельхознадзор аннулировал сотрудникам компании регистрацию в системе «Меркурий», где оформляются электронные ветеринарные сопроводительные документы.

Ранее «Верховский молочно-консервный завод» уже уличали в аналогичных нарушениях.

ИА «Орелград»


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