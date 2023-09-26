Под Орлом произошло тройное ДТП

Госпитализирована женщина.

Авария произошла накануне в 10 часов 50 минут на межрегиональной трассе «Орёл – Ефремов» (на 18-м километре). Подробности рассказали в Управлении ГИБДД по Орловской области.

29-летняя женщина ехала на «Киа Рио» со стороны Орла в сторону Залегощи. Водитель допустила столкновение с «Хендай Солярис» — он ехал впереди в том же направлении. За рулём сидел 59-летний мужчина.

В результате уже «Хендай» влетел в «Волгу» (ГАЗ-310), которая двигалась уже не попутно, а навстречу. Отечественной машиной управлял 58-летний водитель.

Наиболее серьёзно пострадала водитель «Киа» — её пришлось госпитализировать в Орловскую областную клиническую больницу. Также туда на «Скорой» доставили водителя «Хендая» и 48-летнюю пассажирку «Волги», но после осмотра их отпустили.

Ранее стало известно, что орловчанка стала участницей ДТП, не отходя от собственного дома.

ИА «Орелград»