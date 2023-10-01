Менее половины студентов-медиков устроились по специальности

Тенденции современного медицинского образования обсудили в мэрии города Ливны.

Как сообщили в администрации города Ливны, на рабочем совещании в мэрии был заслушан доклад руководителя филиала №1 Орловского базового медицинского колледжа Олеси Окороковой. Она рассказала, что учреждение выполняет не только учебную, но и научно-исследовательскую и воспитательную работу. Специалистов здесь готовят по программе среднего профессионального образования по специальности «Сестринское дело», а в 2023 году была получена лицензия и на специальность «Лечебное дело».

Основные тезисы доклада выглядят так: сейчас обучаются 206 студентов; по итогам выпуска 2023 года было выпущено 44 студента (трое — с отличием), из них 18 человек приступили к работе по полученной специальности, 7 — работают не по специальности, 12 процентов продолжают обучение в вузе, четверо призваны в армию, трое находятся в декретном отпуске, не трудоустроенных нет, а профориентационная работа проводится активно.

«Прием граждан в колледж для получения среднего профессионального образования осуществлялся по заявлениям лиц на общедоступной основе, имеющих основное общее образование, на основании контрольных цифр приема, утвержденных приказом департамента образования Орловской области, — пояснила Олеся Окорокова. — По конкурсу аттестатов и психологическому тестированию. Всего было подано заявлений от абитуриентов 132 (конкурс 2,3 человека на место), зачислено 56 абитуриентов, успешно сдавших психологическое тестирование и прошедших по конкурсу».

В докладе обращает на себя внимание тот факт, что по специальности трудоустроилось менее половины выпускников текущего года. Напомним, что на днях тема дефицита медицинских кадров была поднята в стенах Орловского облсовета народных депутатов. О проблеме в рамках «Правительственного часа» парламентариям рассказал руководитель департамента здравоохранения Игорь Петчин.

«Из доклада следовало, что за последние 3 года (2020-2023 гг.) в медицинские ВУЗы по целевому приему поступили 372 абитуриента по программам специалитета и 202 специалиста по программам ординатуры, — сообщила по этому поводу пресс-служба Орловского облсовета. — В 2022 году количество трудоустроенных молодых специалистов составило 127 человек, из которых 0,8 процента специалистов уволились из учреждений в первый год работы по причине поступления в ординатуру. В учреждениях Орловской области наиболее востребованы анестезиологи-реаниматологи, инфекционисты, онкологи, оториноларингологи, офтальмологи, педиатры, психиатры, врачи скорой медицинской помощи. В целях привлечения на работу медицинских кадров и повышения эффективности целевой подготовки руководителями бюджетных учреждений здравоохранения Орловской области, департаментом здравоохранения рекомендовано усилить контроль за выполнением обязательств по заключаемым договорам о целевом обучении специалистов».

ИА «Орелград»