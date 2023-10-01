За охрану орловских памятников будут поощрять и благодарить

Утверждены новые ведомственные положения о почетной грамоте и благодарности.

Положения о собственное почетной грамоте и благодарности утвердило управление по государственной охране объектов культурного наследия Орловской области. Соответствующий приказ подписал глава ведомства Иван Алтухов, одновременно признав утратившим силу аналогичный приказ, изданный в мае 2023 года. Согласно новому документу, почетная грамота является формой поощрения за заслуги в сфере сохранения объектов культурного наследия, а также за эффективную и безупречную гражданскую службу, достигнутые успехи в установленной сфере деятельности, за высокое профессиональное мастерство, многолетний добросовестный труд.

Вручать ее будут также в связи с праздничными и юбилейными датами. Награждать почетной грамотой разрешено как простых граждан, так и индивидуальных предпринимателей, коллективы организаций, предприятий и учреждений всех форм собственности, чиновников любого уровня, занятых в сфере сохранения объектов культурного наследия. Кандидаты на награждение (за исключением ИП и коллективов) должны одновременно соответствовать следующим требованиям: наличие стажа работы в организации, заявляющей ходатайство, не менее 3 лет, такого же стажа работы в сфере сохранения объектов культурного наследия, отсутствие неснятого дисциплинарного взыскания и наличие ранее полученной благодарности того же управления.

Индивидуальные предприниматели и организации, чтобы получить грамоту, должны осуществлять деятельность в сфере сохранения объектов культурного наследия не менее 5 лет и иметь поощрение управления в виде благодарности. Повторное награждение почетной грамотой за новые заслуги возможно не ранее чем через три года после даты предыдущего награждения.

Благодарность тоже является формой поощрения, на которую вправе претендовать те же соискатели. Однако требования к ним мягче, чем в случае с грамотой. Так, требования к стажу для граждан в данном случае сокращены с трех лет до одного года, а для ИП и организаций – с пяти до трех лет. Правда, для поощрения благодарностью победители конкурсов, фестивалей и смотров Орловской области должны иметь подтвержденный протоколом результат официального мероприятия, показанный за 12 месяцев, предшествующих дате подачи представления о поощрении.

ИА «Орелград»