В Орле рассказали, знают ли выпускники русский язык

Число тех, кто не сдал русский на ОГЭ и ЕГЭ, в этом году возросло.

Анализ результатов независимых оценочных процедур и их отображение в РГИС «Виртуальная школа» стал предметом обсуждения на совместном вебинаре, проведенном Региональным центром оценки качества образования и Институтом развития образования. Как пояснили в Центре, участники представили ряд докладов. Один из любопытных стал доклад Ларисы Жиронкиной, заместителя директора Института развития образования. В нем были оценены результаты государственной итоговой аттестации по русскому языку.

Из доклада следует, что в 2023 году на ОГЭ (экзамен, который сдают девятиклассники) «двойку» по данному учебному предмету получили 119 человек, или 1,81 процента участников испытания. Для сравнения, в 2022 году таковых было 64 человека, или 1,01 процента. Увеличилось и количество троечников: с 1653 (26,09 процента) в году до 1981 (30,13 процента) в текущем году. А вот отличников стало меньше: 2092 выпускника против 2517 годом ранее.

Что касается ЕГЭ по русскому языку, который сдают одиннадцатиклассники, то в 2023 году минимальный порог по баллам не преодолели 0,14 процента участников. Для сравнения, в 2022 году таковых было всего 0,03 процента, а в 2021 году таковых не было вообще. Средний тестовый балл на ЕГЭ по русскому языку в этом году составил 72,09, тогда как в 2022 году он составлял 74,85, а в году – 75,65. Количество стобалльных работ тоже сокращается: в 2021 году их было 39, в 2022 году – 37, в 2023 году – 16.

Из заданий, проверяющих сформированность коммуникативной компетенции, наибольшие затруднения у выпускников 2023 года вызвали: «средства связи предложений в тексте» и «анализ смысловой связи между предложениями и их типологическая характеристика». Из заданий, проверяющих сформированность языковой компетенции, наибольшие затруднения вызвали: «орфоэпические нормы», «правописание приставок», «правописание личных окончаний глаголов и суффиксов причастий», «правописание Н\НН в различных частях речи», «пунктуация в сложносочиненном предложении и простом предложении с однородными членами», «знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи» и «соблюдение пунктуационных норм».

ИА «Орелград»