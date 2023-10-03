Красный мост заасфальтируют к ноябрю

Такое обещание дал мэр Орла Юрий Парахин.

В соцсетях градоначальник поделился последними новостями с одного из главных стройобъектов. Юрий Парахин рассказал, что в ближайшие дни на мосту начнётся прокладка трамвайных путей. Они будут выстраиваться по направлению друг к другу, с обеих сторон.

Процесс должен занять от двух до трёх недель. После завершения этой работы на всей поверхности моста будет уложен верхний слой асфальта. «К концу октября покрытие проезжей части планируется выполнить на 100%», — отметил мэр.

Также в самом ближайшем будущем в центральной части переправы начнут устанавливать опоры освещения. Финальным аккордом станет демонтаж временного пешеходного моста, а также благоустройство прилегающей территории, в том числе, на набережной. После этого объект можно будет сдавать и принимать.

В данный момент на Красном мосту ведутся следующие работы:

монтаж деформационных швов и устройство общей гидроизоляции,

создание контактной сети (на правом берегу),

обустройство наружной архитектурной подсветки,

покрасочные работы (непосредственно под мостом).

ИА «Орелград»