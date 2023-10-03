Школьников Орла поддержали муниципальными стипендиями

Финансовую поддержку получит 61 человек.

Сегодня в здании администрации города школьники, отобранные для получения стипендий, торжественно получили соответствующие сертификаты. Об этом в социальных сетях рассказал председатель Орловского городского Совета народных депутатов Василий Новиков.

«Примечательно, что среди стипендиатов не только выпускники старших классов, есть даже пятиклассники. Все они упорные, трудолюбивые и целеустремленные ребята. Мы гордимся их успехами», — отметил спикер городского парламента.

Решение об оказании материальной поддержки было принято на августовской сессии горсовета. Размер стипендии составляет 2 тысячи рублей в месяц. Она выплачивается с сентября по май включительно, в течении учебного года.

Городские власти отобрали 61 стипендиата из 95 претендентов. 25 детей получат стипендию по линии своих школ, 36 – по линии учреждений дополнительного образования. Конкурсная комиссия определила победителей в номинациях «Учебная деятельность», «Художественное творчество» и «Любительский спорт».

ИА «Орелград»