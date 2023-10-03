На Орловщине растёт ковид и снижается ОРВИ

Статистику огласили в Роспотребнадзоре.

Как рассказали в пресс-службе регионального Управления ведомства, за истекшую календарную неделю заболеваемость ОРВИ в Орловской области снизилась на 3,3%. Зарегистрировано 7176 новых случаев.

Наиболее сильное снижение отмечается среди детей в возрасте от семи до четырнадцати лет (на 14,7%) и среди детей в возрасте от трёх до шести лет (на 4,7%). В целом на заболевших в возрасте до четырнадцати лет приходится 53,9% всех случаев.

В то же время Роспотребнадзор отмечает дальнейший рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией (COVID-19). Хотя пока её можно по-прежнему назвать низкой – статистику пополнили только 73 заболевших. Однако этот показатель вырос.

«Находок вирусов гриппа не выявлено», — подчеркнули в пресс-службе. В данный момент на Орловщине продолжается прививочная кампания против этой болезни. Пока что от гриппа привились 19,7% населения области (или около 138 тысяч человек).

ИА «Орелград»