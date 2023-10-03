На Орловщине удвоилось число молодых педагогов

Такова статистика нового учебного года.

Речь идёт о молодых специалистах с профильным образованием, которые впервые вышли на работу в сентябре этого года. Таких оказалось 142 человека, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Орловской области.

По сравнению с минувшим годом, данный показатель вырос в два раза. Всего в нашем регионе в учреждениях образования всех ступеней работают 14 329 учителей и преподавателей.

Также в областном правительстве напомнили о мерах поддержки, которые предоставляются педагогам:

тем, кто работает в сельской местности, должностные оклады повышают на 25%,

тем, кто работает и проживает в сельской местности, ежемесячно компенсируют расходы на услуги ЖКХ,

молодым специалистам должностные оклады повышают на 20% (на первые три года после трудоустройства),

молодым специалистам, которые идут работать в сельскую местность, предоставляется единовременная денежная выплата (62 тысячи 300 рублей),

тем, кто занимается классным руководством, полагается ежемесячная выплата из областного бюджета.

Также для молодых педагогов проводят разнообразные конкурсы, в том числе, «Педстарт» (для студентов и выпускников учреждений среднего профессионального образования) и «Педагогический дебют» (для тех, чей стаж не превышает 5 лет).

ИА «Орелград»