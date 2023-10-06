Под Орлом столкнулись два 18-летних водителя

Одного из них — девушку — доставили в больницу.

ДТП произошло на трассе «Орёл – Брянск – Смоленск» на 13-м километре (у границы областного центра и Орловского муниципального округа). Авария случилась накануне в 9 часов 10 минут.

Как рассказали в пресс-службе Управления ГИБДД по Орловской области, парень 2005-го года рождения ехал на «девятке» (ВАЗ 21093) по направлению из Брянска в Орёл. В указанном месте он столкнулся с «Дэу», которой управляла его ровесница. Иномарка двигалась по левой полосе в попутном направлении.

Уже после этого «девятка» врезалась ещё и в полуприцеп некоего неустановленного грузового автомобиля. Видимо, третий участник ДТП сразу же покинул место аварии. Известно, что грузовик тоже двигался в попутном направлении, но по правой полосе.

В результате ДТП пострадала девушка – водитель «Дэу». Её доставили в Орловскую областную клиническую больницу, однако не стали госпитализировать.

Всего за сутки на территории Орловской области зарегистрировано 9 ДТП, среди которых три аварии с пострадавшими.

ИА «Орелград»