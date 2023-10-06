«Почта России» хочет закрыть убыточные отделения

6.10.2023 | 14:49 Новости, Общество

Также может измениться частота доставки корреспонденции.

Фото: 2gis.ru / Роман М.

Компания планирует попросить государство о смягчении регуляторных условий. Об этом сообщает РБК.

В частности, «Почта России» хочет получить право на закрытие части убыточных отделений и на смягчение нормативов по частоте доставки корреспонденции. Для центров федерального значения норма может смягчиться с шести до пяти раз в неделю, для муниципальных – с пяти до трёх, для остальных населённых пунктов – с трёх до одного.

Также «Почта России» попросит государство и о других мерах поддержки, например, о докапитализации в размере 117 миллиардов рублей. Сейчас Минцифры РФ проводит независимый аудит компании. По его итогам и будут вынесены необходимые решения.

Исходя из данных «Почты России», по итогам всего 2023 года чистый убыток компании может составить от 27 до 38 миллиардов рублей. Напомним, что в текущем году орловцы не раз сталкивались с серьёзными «почтовыми» проблемами. В частности, они фиксировались в Нарышкино, Ливнах и Орле. В основном, проблемы с работой почты оказались связаны с кадровым кризисом.

ИА «Орелград»


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Орелград. 2023 год

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