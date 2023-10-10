Прокуратура выявила нарушения в ликвидации последствий «Патрика»

Электричество возвращалось в дома орловцев слишком неторопливо.

Как рассказали в надзорном ведомстве, вопрос восстановления энергоснабжения в населённых пунктах, пострадавших от стихийного бедствия, поставлен на контроль. Напомним, что все последствия ЧП планировалось устранить к семнадцати часам вчерашнего дня.

Как установили органы прокуратуры, в ряде случаев руководители территориальных ресурсоснабжающих организаций не предпринимали достаточных мер к решению данной проблемы. В итоге прокуроры внесли 10 представлений об устранении нарушений. Кроме того, двух должностных лиц официально предостерегли о недопустимости такого поведения.

«Ход и результаты рассмотрения актов реагирования находятся на контроле прокуратуры», — добавили в ведомстве.

Циклон «Патрик» обрушился на Орловскую область в воскресенье. Из-за сильного ветра без электричества остались жители 259 населённых пунктов во всех муниципальных образованиях региона.

ИА «Орелград»