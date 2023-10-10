Перелыгин потребовал убрать баннер с Путиным с Дома Быта

По его мнению, орловские чиновники не хотят ремонтировать здание.

С таким заявлением выступил в соцсетях депутат Орловского областного совета, член фракции партии «Справедливая Россия – За правду» Руслан Перелыгин.

«Зданию требуется ремонт, но вот только вместо этого орловские чиновники решили украсить его баннером. Другими словами — «замаскировать». Вроде и проблем нет», — высказался орловец.

Развивая свою мысль, депутат пояснил, что «мы все ежедневно, в меру своих возможностей, помогаем нашим бойцам в зоне СВО, поддерживаем курс нашего Президента, приближаем Победу». В то же время попытку скрыть аварийный фасад портретом Путина Перелыгин расценил как «информационный повод для нашего противника».

Вспомнил депутат и о предстоящих президентских выборах. «Если нужно подорвать доверие к нашему Президенту Владимиру Путину в Орловской области накануне весенних выборов, то путь выбран верный!», — отметил он.

В конца поста Перелыгин открытым текстом потребовал убрать баннер и отремонтировать аварийный фасад здания. Отметим, что высказывание широко разошлось по СМИ, в том числе, федеральным.

Планы по ремонту фасада здания (причём со всех четырёх сторон) существуют не первый год. Первая такая заявка была сделана в 2020-м. Однако работы не выполнены до сих пор.

Сложность состоит в том, что на данный момент лишь 30% помещений в здании принадлежат муниципальным властям – остальные находятся в частных руках. Поэтому предполагается, что оплачивать ремонт тоже должны, в том числе, и собственники этих помещений.

Баннер с Путиным висит на здании по площади Мира, 3, уже несколько лет. До этого фасад Дома Быта закрывал баннер, посвящённый 450-летию Орла.

ИА «Орелград»