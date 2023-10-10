В Орле подсветили несуществующий театр

Фейковую экспертизу провели по заказу подрядчика.

Акт по результатам проведения государственной историко-культурной экспертизы проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Здание областного драматического театра им. И. С. Тургенева» опубликован на Портале Орловской области. Документ похож на настоящий. Лишь одна досада – историческая справка и описание здания не имеют отношения к орловскому ОГАТ. Не те архитектор, параметры здания и годы – все. «Откуда эта ахинея», – поинтересовался один из наших читателей. Присоединяемся к его недоумению.

Заказчик проведения экспертизы – ООО «Вершина», эта компания получила контракт на подсветку центра Орла без проведения торгов. Финансирование работ осуществляется по федеральной линии развития туризма. Исполнители экспертизы: архитектор Галина Медведчикова, искусствовед Наталия Глинская, инженер-строитель Валерий Калинин. Вероятно, никто из этих людей (двое работают в Санкт-Петербурге в ООО «Научнопроектный реставрационный центр») не видели театр в Орле. Но чиновники из управления по государственной охране объектов культурного наследия Орловской области заглядывали в документ? У них не вызвали подозрения архитектор Штольц, крыша в форме пирамиды и покрытая черепицей, круглые окна? Или достаточно было вывода экспертов: подсветка «соответствует требованиям законодательства РФ в области государственной охраны объектов культурного наследия (положительное заключение)»? Акт подписан 20 сентября.

Напомним, в 2022 году Орел победил в конкурсе по проектированию туристского кода центра города. В 2023 году из федерального бюджета выделена субсидия в размере 215 миллионов рублей. Из этой суммы 108 млн рублей ушло на подсветку зданий на площади Ленина, улицах Ленина, Тургенева, Максима Горького.

«Орелград» уточнит: сколько стоила эта экспертиза и кто ее оплатил. Также попросим прокуратуру оценить проведение работ на реальном памятнике на основе выдуманных данных.

Авторы-архитекторы здания драматического театра Е. Розанов, В. Шестопалов, И. Дюскина, М. Галан, инженеры В. Кричевский, В. Зернов. Театр «был назван в честь Ивана Сергеевича Тургенева, известного русского писателя» в 1949 году, а не 1937, как указано в экспертизе, уточнили на портале orel-story.ru.

ИА «Орелград»

Если акт исчезнет с сайта правительства, его можно скачать по ссылке ниже.

Akt GIKE g_Orel pl_Lenina d_2