Контракт на ремонт горпарка получил единственный поставщик

Выбор подрядчика был сделан на основании мониторинга рынка.

На сайте государственных и муниципальных закупок появилась информация о проведении крупной закупки, цена которой составляет 32,7 миллиона рублей. Речь идет о комплексном благоустройстве территории Городского парка культуры и отдыха и прилегающей территории в городе Орле (3-й этап, благоустройство территории открытой сцены). Впрочем, конкурса среди желающих заняться этой работой не будет, поскольку руководством горпарка уже оформлена документация о закупке у единственного поставщика.

Из нее следует, что в период с 28 сентября по 2 октября 2023 года организаторы закупки проводили мониторинг цен. Была запрошена информация о ценовых предложениях у потенциальных подрядчиков. Ее предоставили три потенциальных участника, организаторы выбрали наименьшее ценовое предложение. Оно составило 32,7 миллиона рублей и поступило от ЗАО «Горпроект». Цены в двух других предложениях составили 33,1 и 45 миллионов рублей соответственно.

Средства подрядчику заплатят из бюджета города по линии муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Орла на 2018-2024 годы». Начало работ по благоустройству открытой сцены — с момента заключения договора, окончание — по 20 декабря 2023 года. По условиям договора, подрядчик вправе досрочно выполнить работы и сдать их заказчику. Он также должен будет выдать гарантийный паспорт, причем срок гарантии на качество выполнения работ и эксплуатацию малых архитектурных форм должен составлять 4 года, капитальных строений и сооружений – 5 лет.

«За скрытые недостатки исполнитель несет ответственность в соответствии с положениями Гражданского кодекса РФ, — говорится в техническом задании для подрядчика. — Скрытыми недостатками признаются такие недостатки, которые не могли быть обнаружены при обычной приемке и выявлены лишь в процессе эксплуатации объекта».

Городской парк культуры и отдыха расположен в центре города Орла вдоль улицы Максима Горького на высоком и обрывистом левом берегу Оки. Из парка открывается панорама современного города. Площадь составляет 14,5 гектара. Изначально парк был гораздо меньше, он с годами он постепенно увеличивался и практически слился с городом. Две его стороны открыты, со стороны улицы Максима Горького и улицы Коммуны парк обнесен металлической оградой. Сразу после входа открывается вид на большой каскадный фонтан. Основной объем фонтана прямоугольный, двухступенчатый, на перепаде высот.

ИА «Орелград»