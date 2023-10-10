Житель Орла провалился в трясину

10.10.2023 | 12:25 Новости, Происшествия

Выручать мужчину пришлось сотрудникам МЧС.

Орёл. Улица Гайдара. Фото: www.google.com/maps

Необычное ЧП произошло ночью на территории Северного района города. Сообщение поступило в Управление МЧС по Орловской области накануне около трёх часов. Рядом с улицей Гайдара в трясине застрял человек.

На место выехали сотрудники 2-й пожарно-спасательной части города. Они выручили мужчину и передали его бригаде «Скорой помощи».

Дополнительно в пресс-службе УМЧС рассказали, что последние сутки в нашей области прошли без пожаров. Однако подразделения ведомства всё же выезжали на вызовы по другим поводам.

В частности, в районе 8 часов спасатели прибыли на улицу Октябрьскую, где упало дерево. Сотрудники УМЧС распилили его на части и убрали с тротуара. Около 15 часов помощь МЧС понадобилась в посёлке Кромы на улице Володарского. Здесь сотрудники 25-й пожарно-спасательной части помогли перенести больного в автомобиль «Скорой помощи».

ИА «Орелград»


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