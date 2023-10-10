Под Орлом сбили семилетнюю девочку

ДТП произошло в райцентре Змиёвка.

Как рассказали в пресс-службе Управления ГИБДД по Орловской области, это единственное ДТП с пострадавшим за последние сутки. Инцидент случился на местной улице Привокзальной у дома №26. Всё произошло в 08:15 – возможно, ребёнок просто шёл в школу на первую смену.

38-летний водитель ехал на «Ладе» (ВАЗ 21104) со стороны улицы Чкалова в сторону улицы Ленина. В указанном месте он допустил наезд на девочку 2016-го года рождения. Сообщается, что она переходила проезжую часть дороги в неустановленном месте.

«В результате ДТП пешеход получила травмы, отпущена», — рассказали в ведомстве.

Ранее стало известно, что во Мценске сбили пешехода 2005-го года рождения. Водитель остался неустановленным. Пострадавшего пришлось госпитализировать.

ИА «Орелград»