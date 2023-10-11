В Орле росгвардейцы оказали силовую поддержку в розыске нелегалов

К участию в профилактической операции были привлечены сотрудники ОМОН.

В Орловской области сотрудники спецподразделения Управления Росгвардии ОМОН «Крепость» оказали силовую поддержку коллегам из региональных управлений ФСБ, МВД и СУ СК в проведении комплексной оперативно-профилактической операции «Нелегал-2023». Об этом сообщили в пресс-службе орловской Росгвардии. Оперативно-профилактическое мероприятие было организовано с целью выявления и пресечения каналов незаконной миграции на территории региона, причем это был уже второй ее этап в этом году.

«Правоохранители проверили соблюдение норм миграционного законодательства России иностранными гражданами, лицами без гражданства и их работодателями, — сообщили в Управлении Росгвардии по Орловской области. — По результатам проведения второго этапа комплексной оперативной-профилактической операции «Нелегал-2023» на территории Орловской области был выявлен ряд административных правонарушений в сфере миграции».

Ранее пресс-служба УМВД России по Орловской области сообщила, что с начала проведения второго этапа операции «Нелегал-2023» на территории региона выявлено более 60 административных правонарушений в сфере миграции, причем 20 из них связаны с порядком осуществления трудовой деятельности и незаконного привлечения к трудовой деятельности иностранцев. Кроме того, полиция вскрыла три 3 факта фиктивной постановки на миграционный учет иностранцев и «уголовно-наказуемые деяния, способствующие нелегальной миграции». В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовных дел по статьям 322.1-322.3 Уголовного кодекса РФ.

Напомним, что за 8 месяцев 2023 года в Орловской области сотрудниками подразделений по вопросам миграции УМВД в ходе осуществления контрольно-надзорной деятельности было выявлено 1748 фактов нарушения миграционного законодательства. Было задокументировано 973 административных правонарушений, связанных с пребыванием и проживанием в РФ иностранных граждан и лиц без гражданства и осуществления ими трудовой деятельности. К началу сентября в регионе было возбуждено 32 уголовных дела по фактам фиктивной регистрации или постановки на учет иностранцев по месту пребывания в жилом помещении в РФ.

ИА «Орелград»