Управление капстроительства города Орла признано банкротом

Суд не увидел у предприятия признаков восстановления платежеспособности.

Арбитражный суд Орловской области признал акционерное общество «Управление капитального строительства города Орла» банкротом и открыл в отношении него конкурсное производство сроком на шесть месяцев. Конкурсным управляющим утвержден Павел Ревякин из Ассоциации «Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Содействие». Руководителю предприятия-должника поручено обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации, печатей, штампов, материальных и иных ценностей конкурсному управляющему. Отчет последнего о проведенной процедуре банкротства суд заслушает 22 марта 2024 года.

Как следует из материалов дела, ходатайство о признании «Управления капитального строительства» подал временный управляющий этой компании. В обоснование он указал, что первым собранием кредиторов было принято решение о признании предприятия банкротом, так как восстановление его платежеспособности невозможно. Поясним, что с заявлением о признании АО «УКС г. Орла» несостоятельным в суд в ноябре 2022 года обратилась компания «АртСтрой». В марте 2023 года ее требования были признаны обоснованными, в отношении должника была введена процедура наблюдения. Временным управляющим был утвержден Владимир Соломатин.

В период проведения процедуры наблюдения жалоб на его действия не поступало, отмечено в материалах дела. Временным управляющим на основании проведенной проверки были сделаны выводы о предварительном отсутствии признаков преднамеренного банкротства и необходимости проведения более тщательного анализа после получения документации. Также он пришел к выводу о том, что предприятие не может вести безубыточную деятельность, поскольку оно не обеспечено собственными оборотными средствами для формирования производственной и рыночной инфраструктуры.

«Безубыточная деятельность за счет собственных средств невозможна в краткосрочной перспективе, — следует из материалов дела. — АО «УКС г. Орла» не обладает потенциалом для восстановления платежеспособности в краткосрочной перспективе, наличие просроченной свыше трех месяцев задолженности свидетельствует о невозможности должника рассчитаться с кредиторами по своим обязательствам на данный момент». Как следует из отчета временного управляющего, общая сумма требований кредиторов, включенных в реестр на дату проведения их первого собрания, составила 3,458 миллиона рублей.

ИА «Орелград»