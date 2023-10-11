Названа зарплата в Орловской области в 2026 году

Жителям региона обещают рост среднего уровня реальных доходов.

По прогнозам правительства Орловской области, в 2023 году номинальное значение среднемесячного дохода на душу населения в регионе сложится в размере 37 817 рублей, а среднемесячной заработной платы – 45 290 рублей. Превышение темпов роста номинальных значений показателей уровня жизни относительно ожидаемого уровня среднегодовой инфляции по сравнению с 2022 годом приведет к росту реального содержания заработной платы и среднедушевых денежных доходов на 5,4 процента и 5,3 процента соответственно. В ближайшие три года будет сохранена положительная динамика социальных индикаторов, уверены областные власти.

Такие данные содержатся в прогнозе социально-экономического развития, утвержденном губернатором. Согласно ему, в 2024-2026 годах для целевых категорий работников бюджетной сферы предполагается сохранение достигнутых соотношений заработной платы к доходу от трудовой деятельности по региону. В отношении прочих категорий работников бюджетной сферы планируется проведение ежегодной индексации с 1 октября в соответствии с прогнозным (по состоянию на конец предыдущего года) уровнем инфляции: 2024 год – на 5,3 процента, 2025 год – на 4 процента, 2026 год – на 4 процента.

«По прогнозным расчетам, номинальная среднемесячная заработная плата в 2024 году составит 48 860 рублей, в 2025 году – 52 260 рублей, в 2026 году – 55 709 рублей, — следует из правительственного прогноза. — Реальная заработная плата в целом за 2024-2026 годы увеличится на 8,3 процента относительно 2023 года. Фонд заработной платы в 2026 году по отношению к 2023 году возрастет на 21,6 процента и составит 128,019 миллиарда рублей».

По мнению чиновников, росту реальных доходов населения, а также снижению уровня бедности в Орловской области будет способствовать индексация социальных выплат, ежегодная индексация МРОТ, развитие форм предоставления социальной помощи нуждающимся гражданам, а также целевая поддержка отдельных категорий граждан, в частности семей с детьми. В целом за период 2024-2026 годов рост реальных располагаемых денежных доходов населения, предположительно, составит 8,1 процента относительно 2023 года. С учетом применяемых мер доля населения региона с денежными доходами ниже границы бедности должна снизиться с 11,5 процента в 2022 году до 9 процентов к концу 2026 года.

ИА «Орелград»