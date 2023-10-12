Орловцев позвали на челлендж «Искусство принадлежит народу»

По итогам мероприятия будет создана областная галерея портретов.

Орловский областной центр народного творчества (ООЦНТ) официально пригласил всех желающих принять участие в выставке-челлендже «Искусство принадлежит народу». Как пояснили организаторы, основная цель проекта заключается в создании галереи портретов работников городских, районных и сельских домов культуры, участников художественной самодеятельности, народных мастеров-ремесленников, которые жили и работали в Орловской области во второй половине 20-го – начале 21-го веков (1945-2010 гг.).

«Для участия в челлендже сканируйте старую фотографию, на которой запечатлено памятное событие с участием работников учреждений культуры, участников художественной самодеятельности, мастеров народных ремесел, — объяснили в Центре. — Пришлите скан фото на почту ООЦНТ с пометкой «Памятное фото». Напишите все, что вы знаете о событиях (место, время) и людях, изображенных на ваших фото. Со своей стороны мы также начнем публикацию архивных фото, и если вы узнаете своих родственников или знакомых на них, то будем рады вашей обратной связи в виде комментариев к данным постам».

Челлендж продлится до 15 декабря, после чего из памятных фото будет сформирована виртуальная выставка. Доступ к ней будет открыт с 25 декабря 2023 года. Согласно положению, все участники выставки награждаются грамотами в электронном виде. Автор лучшего рассказа о работниках культуры и участниках сельской самодеятельности получит диплом и специальный приз от оргкомитета, председателем которого является Лидия Митрохина, директор Орловского областного центра народного творчества.

Председателем жюри является Анна Тихонова, заведующая отделом проектной деятельности и медиакоммуникаций ООЦНТ.

В выставке могут принять участие работники учреждений культуры, образования, краеведы и другие желающие граждане в возрасте от 18 лет. Организаторы при помощи челленджа попытаются привлечь внимание широкой общественности к теме сохранения культурного наследия и памяти о деятельности работников культуры второй половины 20 века и повысить интерес орловцев к культурно-историческому прошлому малой родины, к собственным истокам и корням.

Другие задачи: выявление исторического наследия, скрытого в семейных альбомах, актуализация личных и семейных историй участников художественной самодеятельности, и мастеров-ремесленников; оцифровка и редактирование фотоматериалов для дальнейшего использования в виртуальных проектах; пополнение базы данных Орловского областного центра народного творчества.

Возрастное ограничение: 12+

ИА «Орелград»