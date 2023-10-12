Жалобу на «Дорожную службу» признали необоснованной

Орловская государственная компания просто пытается купить дорожные весы.

Комиссия Управления ФАС России по Орловской области завершила рассмотрение антимонопольного дела, заведенного по жалобе Армавирского весового завода. Ответчиком по нему выступало государственное унитарное предприятие Орловской области «Дорожная служба», которое проверили на предмет возможного нарушения Федерального закона «О защите конкуренции».

Ранее «Дорожная служба» объявила о проведении аукциона в электронной форме, участниками которого могли стать только субъекты малого и среднего предпринимательства. Победитель торгов получал право на поставку заказчику автомобильных весов. Извещение было опубликовано на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок. Из жалобы же следовало, что комиссия заказчика неправомерно отклонила заявку на участие в аукционе. Из положений документации об аукционе следует, что заказчиком закупаются автомобильные весы конкретной марки с обязательным наличием цифрового весоизмерительного прибора в комплекте.

При этом в документации, как выяснила комиссия, отсутствует указание на возможность поставки эквивалента, а также обоснование необходимости закупки исключительно вышеуказанного товара. В связи с этим у несостоявшегося участника торгов возникло подозрение, а не составлялась ли документация под определенного поставщика. Однако изучив материалы и доводы сторон, антимонопольная комиссия решила признать поступившую жалобу необоснованной и отменить приостановление торгов. При этом еще будет рассмотрен вопрос о наличии или отсутствии в действиях ГУП «Дорожная служба» иных признаков нарушения антимонопольного законодательства.

ИА «Орелград»