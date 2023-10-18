Цены на курятину могут снизиться

Производители согласились на снижение оптовых цен на мясо кур.

Орловское УФАС России со ссылкой на Федеральную антимонопольную службу сообщило о том, что крупные производители начали снижать оптовые цены на мясо кур. Антимонопольная служба также рекомендовала торговым сетям соразмерно снижать цены на данный товар и в своих магазинах. Подвижки начались после того, как ФАС России направила запросы занимающим коллективное доминирующее положение крупнейшим производителям мяса кур – компаниям ПАО «Группа Черкизово», «ГАП Ресурс» и АО «Приосколье». Информация была необходима для обоснованности установленных цен.

«В результате взаимодействия с ведомством производители приняли решение о снижении отпускных цен на тушку бройлера, – сообщается на сайте Орловского УФАС. – Об этом они уведомили ФАС России. Аналогичные письма компании направили в торговые сети. ФАС России также направила письма в торговые сети с рекомендацией соразмерно снижать розничные цены для потребителей в случае снижения цен или предоставления скидок на куриное мясо поставщиками».

Антимонопольное ведомство также обращает внимание на «необходимость ответственного поведения участников всей товаропроизводящей цепочки и недопустимость необоснованного повышения цен на куриное мясо и иные продовольственные товары». Кроме того, антимонопольщики обещают проконтролировать исполнение взятых на себя обязательств поставщиками и принципов ответственного ценообразования торговыми сетями.

По данным Орелстата, в Орловской области в августе был зафиксирован заметный рост цен на птицу и мясо. По сравнению с августом 2022 года стоимость этих товаров выросла на 18,8 процента, а с начала текущего года она подросла на 17,7 процента. При этом только за август 2023 года по сравнению с июлем рост цен составил 8,2 процента. Одновременно наблюдался резкий скачок цен на куриные яйца. В августе 2023 года по сравнению с августом 2022 года она подорожали на 24,7 процента, хотя до этого на протяжении нескольких месяцев стоимость яиц, наоборот, снижалась.

ИА «Орелград»