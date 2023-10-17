Администратора ярмарки «На Гагарина» определят в ноябре

Прием заявок от желающих принять участие в конкурсе уже ведется.

Управление экономического развития администрации города Орла назначило на 10 ноября 2023 года проведение конкурса по определению администратора универсальной ярмарки «На Гагарина». Мероприятие пройдет в 16.00 в малом зале администрации города. Заявления на участие в конкурсе уже принимаются в указанном выше управлении в рабочие дни с 9:00 до 18:00. Прием заявок будет закрыт 7 ноября. Напомним, что универсальная ярмарка «На Гагарина» расположена в Орле на одноимённой улице в помещениях, обозначенных как дом №8. Режим работы — ежедневно с 7:00 до 18:00 часов. Пока он установлен до 31 декабря 2023 года включительно.

К участию в конкурсе приглашаются юридические лица независимо от организационно-правовой формы собственности или индивидуальные предприниматели. Организатором является администрация города Орла. Перечень услуг, которые должен будет оказывать администратор ярмарки, уже установлен. В него входят: размещение в доступном для обозрения месте информации с указанием наименования и типа ярмарки, сроков проведения и режима работы, требований к организации продажи товаров на ярмарке, правил продажи отдельных видов товаров, адресов и телефонов контролирующих органов.

В полномочия администратора также входит информирование участников о правилах торговли, оборудование ярмарочной площадки соответствующим санитарным оборудованием (биотуалетом), организация уборки территории и вывоз мусора. В перечень функций, выполняемых администратором ярмарки, включена разработка схемы размещения торговых мест на ярмарочной площадке, расстановка участников и предоставление им торговых мест на основании поданных заявок.

Также администратор отвечает за ведение реестра продавцов, перечня товаров, работ и услуг, ведение «Журнала учета нарушений» и содействие урегулированию спорных вопросов, возникающих между покупателями и участниками ярмарки. Соискателям надо будет представить в мэрию пакет документов, в том числе конкурсное предложение по организации ярмарки: о внешнем виде ярмарочной территории, количестве торговых мест, их размещении (графическая схема размещения торговых мест, зонирование территории), мероприятиях по благоустройству территории, о взимании платы за предоставление торгового места на ярмарке, а также о количестве бесплатных социальных торговых мест для участников, реализующих сельскохозяйственную продукцию собственного производства.

ИА «Орелград»