Орел взял в кредит 315 млн рублей

Ставка – 14%.

Администрация города несколько раз подступалась к проведению электронного аукциона, однако резко меняющая ситуация помешала взять кредит на более выгодных условиях. 13 октября был проведен очередной отбор. ПАО Сбербанк согласилось предоставить возобновляемую кредитную линию с лимитом в сумме 315 000 000 рублей на срок до 365 дней. Цена контракта – 44,1 млн рублей. На участие в аукционе была подана лишь одна заявка. Она признана соответствующей требованиям, отмечено в ЕИС “Закупки“.

Напомним, кредит необходим для частичного покрытия муниципального долга. Он составляет 2,82 миллиарда рублей.

ИА “Орелград”