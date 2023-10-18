Орел взял в кредит 315 млн рублей

18.10.2023 | 7:30 Важное, Новости, Экономика

Ставка – 14%.

Фото: ИА «Орелград»

Администрация города несколько раз подступалась к проведению электронного аукциона, однако резко меняющая ситуация помешала взять кредит на более выгодных условиях. 13 октября был проведен очередной отбор. ПАО Сбербанк согласилось предоставить возобновляемую кредитную линию с лимитом в сумме 315 000 000 рублей на срок до 365 дней. Цена контракта – 44,1 млн рублей. На участие в аукционе была подана лишь одна заявка. Она признана соответствующей требованиям, отмечено в ЕИС “Закупки“.

Напомним, кредит необходим для частичного покрытия муниципального долга. Он составляет 2,82 миллиарда рублей.

ИА “Орелград”


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