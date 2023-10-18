Детскую поликлинику в Ливнах обещали оснастить оборудованием к декабрю

Вопрос о пустующих кабинетах был поднят на заседании комитета Орловского облсовета.

Заместитель руководителя департамента дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Евгений Литвяков доложил, что объект передан для оказания услуг, в сентябре получена лицензия. Однако реально помещения пустуют, сообщил председатель комитета по градостроительной деятельности Виталий Рыбаков. Объект сдан с опозданием, сроки переносились трижды, при этом до сих пор не поставлено необходимое оборудование, упрекнул депутат.

«Маленькие жители не могут получить квалифицированной помощи. Это проблема главного распорядителя бюджетных средств, а не главврача», – констатировал Рыбаков.

Присутствовавший на заседании главный врач Ливенской ЦРБ Вадим Сезин также дал свою оценку.

«Время для закупки было достаточно».

Евгений Литвяков решил настаивать: не готовы были помещения.

«Трата на хранение нецелесообразна, я считаю», – заявил чиновник.

Следующим к ответу призвали представителя Орелгосзаказчика. Заместитель начальника учреждения Руслан Орлов пояснил, что к контрактованию по оборудованию приступили только в мае, так как департамент здравоохранения не предоставил список необходимого. Голой спецификации, по словам Орлова, недостаточно, так как техника значительно отличается от производителя к производителю. Да и сама процедура закупки проходит сложно и трудоемко: на аппарат УЗИ нужно заполнить порядка 250 пунктов.

«Мы слишком поздно приступили к контрактации, – признал Руслан Орлов. – 15 писем обменных [с депздравом]: вся фактура есть».

По словам заказчика, на что могли повлиять, сделали добросовестно и в сжатые сроки. Кабинеты уже не пустуют. На 100% все оборудование и оснащение поступит в конце ноября. Например, маты для реабилитации нашли только у одного производителя – в Донецке.

Виталий Рыбаков пообещал приехать 1 декабря и проверить.

Напомним, аналогичная ситуация сложилось с новым корпусом школы №2 в Ливнах. Ключи директору торжественно передали 1 сентября, но школьники еще более месяца не могли перейти на обучение в одну смену.

ИА “Орелград”