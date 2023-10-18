Сегодня на Красном мосту собираются состыковать рельсы

Операция запланирована на сегодняшнее число.

Об этом сообщают «Вести-Орёл». Согласно предыдущим последним данным, готовность трамвайных путей составляла 95%.

Также рабочие продолжают укладывать бетон на участке моста, через который проходят рельсы. Эта задача должна быть выполнена к 25-му октября. После этого здесь начнут класть верхний слой асфальтобетона.

Ранее мэр Орла Юрий Парахин рассказал, что на Красном мосту устанавливают парапетное ограждение и растягивают контактную сеть, а также благоустраивают прилегающую территорию. Также завершается монтаж декоративных светильников и начинается монтаж основных источников уличного освещения.

Также недавно стало известно, что федеральное правительство выделит Орлу дополнительные средства на Красный мост.

ИА «Орелград»