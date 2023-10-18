Орловским ветеринарам выплатят сотни тысяч

Такое решение приняли в облправительстве.

Соответствующее постановление подписал губернатор Орловской области Андрей Клычков. Оно опубликовано на официальном портале региона.

Стимулирующая выплата предоставляется ежегодно, на протяжении трёх лет подряд. Ветеринарные фельдшеры будут получать по 100 тысяч, ветеринарные врачи – по 200 тысяч. Средства поступят из регионального бюджета.

Однако для этого должен быть соблюдён ряд условий:

возраст получателя – до 30 лет,

ветеринар должен заключить трудовой договор сразу после окончания профильного обучения,

договор заключается на неопределённый срок,

к моменту оформления выплаты получатель должен отработать по договору не менее пяти лет.

Очевидно, что таким образом областные власти пытаются привлечь молодых специалистов в данную сферу. Напомним, что на Орловщине ветеринаров готовят в колледже Орловского государственного аграрного университета и в самом ОГАУ. Выпускники работают в учреждениях, входящих в Управление ветеринарии Орловской области – это региональный ветцентр, 16 ветстанций и 6 межрайонных лабораторий.

ИА «Орелград»