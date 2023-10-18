Клычков отменил особый режим в Орловской области

В регионе стабилизировалась пожарная обстановка.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков своим распоряжением отменил особый противопожарный режим, который был введен 29 сентября. Как следует из документа, решение связано со стабилизацией пожарной обстановки и установлением низкого класса пожарной опасности. Так, по данным Орловского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на всей территории Орловской области зарегистрирован 1-й класс пожарной опасности, самый низкий из возможных.

В Главном управлении МЧС России по региону напомнили, что с введением особого режима были введен и ряд запрет, в том числе запрет на пребывание граждан в лесах и въезд в леса на транспорте, поджог сухой травы и разведение костров. «К таким жестким мерам пришлось прибегнуть в связи с ростом числа пожаров и по причине повышения пожарной опасности, – сообщили в ведомстве. – Оперативными группами в муниципальных образованиях области были приняты исчерпывающие меры по оперативному тушению возгораний».

По оперативным данным, всего с начала года в Орловской области было зарегистрировано 3038 пожаров, на которых погибли 33 человека, было травмировано 28 человек, а 55 человек удалось спасти. В ГУ МЧС также предупреждают, что отмена особого противопожарного режима не снизит уровня контроля за обстановкой. В регионе продолжится патрулирование лесных массивов и проведение противопожарных мероприятий.

«Осуществляются меры по обеспечению пожарной безопасности. В их числе работа оперативных групп по контролю за обстановкой с привлечением сотрудников правоохранительных органов, МЧС России, противопожарные инструктажи с населением», – резюмируют в ГУ МЧС. Напомним также, что пожароопасный сезон в Орловской области был начат с 3 апреля 2023 года в соответствии с постановлением правительства региона.

ИА «Орелград»