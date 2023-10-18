Торговый оборот Орловской области вырос на 7%

Только за август через торговые сети прошло более 16 миллиардов рублей.

В Орловской области оборот розничной торговли в январе-августе 2023 года сложился в сумме 122,8 миллиарда рублей, что составляет 100,9 процента в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года, подсчитали в Орелстате. Только в августе текущего года в регионе было реализовано товаров различных категорий на общую сумму 16,7 миллиарда рублей, что в сопоставимых ценах на 7,3 процента превысило показатель августа предыдущего года.

«В структуре оборота розничной торговли на пищевые продукты, включая напитки, и табачные изделия приходилось 47,9 процента, на непродовольственные товары – 52,1 процента, – следует из информации Орелстата. – По сравнению с январем-августом 2022 года продажа товаров первой группы в сопоставимых ценах увеличилась на 2 процента, а второй группы осталась на уровне прошлого года».

Также аналитики подсчитали, что оборот розничной торговли за отчетный период времени на 97,1 процента был сформирован торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность вне рынка. Доля розничных рынков и ярмарок в нем составила всего 2,9 процента. Для сравнения, в январе-августе 2022 года указанные показатели составляли 97,2 процента и 2,8 процента соответственно.

Товарные запасы по итогам августа статистики оценили в объеме 10,01 миллиарда рублей, их должно хватить на 32 дня торговли. Отметим, что в денежном выражении запасы орловских торговцев в августе оказались одними из наибольших в текущем году, однако по продолжительности торговли накопленными запасами август оказался аутсайдером среди всех месяцев текущего года. Например, в июле запасов хватало на 33 торговых дня, а в феврале – на 41 день, и это пока рекорд 2023 года.

ИА «Орелград»