Областные власти спишут с баланса ФАП

Балансовая стоимость объекта равна нулю.

Губернатор Андрей Клычков согласовал списание недвижимого государственного имущества Орловской области, закрепленного на праве оперативного управления за государственными учреждениями регионального значения. Как следует из текста распоряжения, оно является собственностью Орловской области, но уже непригодно для дальнейшего использования по целевому назначению вследствие физического и морального износа. А проведение их ремонта признано нецелесообразным.

Всего в список на списание угодили три объекта. Первый из них – магазин в хуторе Сеина Урицкого района, 1967 года постройки. Он закреплен на праве оперативного управления за Богдановским домом-интернатом для престарелых и инвалидов. Площадь магазина составляет 36,1 квадратных метра. Первоначальная балансовая стоимость составляла 433 017 рублей, остаточная стоимость оценена в 0 рублей.

Второй списываемый объект закреплен на праве оперативного управления за Глазуновской центральной районной больницей. Речь идет о фельдшерско-акушерском пункте, также построенном в 1967 году. Он расположен в селе Тагино Глазуновского района, его площадь составляет 67,8 квадратных метра. Сейчас объект обладает нулевой стоимостью, балансовая стоимость составляла 58 446 рублей. Также губернатор согласовал списания инфекционного отделения 1962 года постройки, расположенное в селе Знаменское. Оно закреплено за Знаменской центральной районной больницей. Площадь отделения составляет 273,7 квадратных метра, его стоимость снизились с 1 679 611 до 0 рублей.

Вышеперечисленным государственным учреждениям губернатор приказал списать в установленном порядке объекты недвижимого имущества и в течение 6 месяцев со дня подписания распоряжения представить в департамент государственного имущества и земельных отношений копии документов о разборке, демонтаже и утилизации списанных объектов. Затем необходимые изменения будут внесены в реестр имущества Орловской области.

ИА «Орелград»