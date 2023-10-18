Орловцев пригласили в «Волшебный лес» со сменной обувью

Желающие могут сами сшить себе сказочные костюмы.

Студия исторического танца «Династия» анонсировала проведение в Орле танцевального вечера «Волшебный лес». Мероприятие пройдет 27 октября в стенах Орловского областного центра народного творчества. Организаторы обещают создать волшебную атмосферу бала XIX века со строгим этикетом, классическим набором танцев. Танцевальные движения будут подобраны таким образом, чтобы их мог повторить каждый участник. Кстати, есть дресс-код: обязательны сменная обувь и сказочные лесные костюмы.

«Представьте что вы обитатели леса, а кого можно там встретить? – сообщается на сайте Орловского областного центра народного творчества. – Дриад, прекрасных эльфов, озорных пикси, легких фей, а еще леших, водяных и … грибников! Мы не ограничиваем простор и полет вашей фантазии, главное – сами получите удовольствие от вашего образа».

Организаторы также обнародовали программу мероприятия, в которую вошли развлечения, традиционные для бала (шахматы, игры и другое), и мастер-классы по контрдансам. Танцевальную программу проведут руководители Ассоциации исторического и социального танца, а также Студии исторических танцев «Трианон» из города Москвы Элана и Егор Аносовы. Сбор гостей назначен на 17.00, начало – на 18.00.

Ранее Орловский областной центр народного творчества подготовил концертную программу «Сильна традицией Россия». В рамках праздника также была представлена выставка реплик и оригиналов традиционных праздничных и повседневных костюмов Курской губернии. Зрители увидели всю красоту народных танцев и музыки, «ощущая невидимую «нить-связь» поколений».

Возрастное ограничение: 16+

ИА «Орелград»