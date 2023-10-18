Облправительство отчиталось по дороге на Орловских партизан

18.10.2023 | 11:40 Новости, Строительство

Ранее на неспешность работ обратила внимание прокуратура.

Фото: Василий Новиков (vk.com/id791669074)

Проект, который «пробивали» с большим трудом, так как ему воспротивилась часть местных жителей, забуксовал сразу после начала строительных работ. На объекте постоянно отсутствовали люди и техника, что зафиксировали и органы прокуратуры. Однако недавно мэр Орла Юрий Парахин ещё раз заявил, что работы будут закончены в срок – до ближайшего Нового года.

Как сегодня сообщила пресс-служба губернатора и правительства области, ряд задач уже выполнен.

В частности, на трёх участках дороги (от Московского шоссе до гаражного кооператива) снято асфальтовое покрытие, на двух участках (от Московского шоссе до дома №5) уложены геотекстиль и щебень.

Расчищены места для парковки машин, а также дорога к локальным очистным сооружениям. Под них разработан котлован и, частично, устроено бетонное основание. Завершены работы по переносу теплотрассы и выносу опор уличного освещения.

Кроме того, на трёх участках дороги выполнены работы по переносу водопровода. Сейчас сотрудники компании-подрядчика сваривают трубы. В данный момент на объекте идут мероприятия по защите и переносу других существующих коммуникаций, продолжается устройство бетонного основания под локальные очистные сооружения, а также тротуары.

Напомним, что на строительство данной дороги запланировано 111,38 миллиона рублей. Работы выполняет ООО «МонолитСтрой».

ИА «Орелград»


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