В орловском правительстве сменился ещё один глава департамента

18.10.2023 | 10:50 Новости, Общество, Политика

Об этом стало известно сегодня.

Фото: ИА «Орелград»

Изменения произошли в Департаменте надзорной и контрольной деятельности Орловской области. Ранее это подразделение возглавлял Виктор Сенюшкин. Теперь его место занял Сергей Гнеушев (пока что на правах исполняющего обязанности руководителя департамента).

Информация стала известна в ходе заседания комитета облсовета по градостроительной деятельности и транспорту, который проходит в эти минуты. Гнеушев выступал перед депутатами от имени руководителя своей структуры. Глава комитета Виталий Рыбаков пожелал ему благополучно пройти полное утверждение на должность.

Отметим, что Сергей Гнеушев – не новый человек в областном правительстве и данном департаменте. Ранее в этой структуре он возглавлял Управление правового и финансового обеспечения.

Ранее облправительство покинули трое видных чиновников – тоже главы департаментов.

ИА «Орелград»


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Орелград. 2023 год

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