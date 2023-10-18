Назван новый срок завершения реконструкции Дворянки

Теперь это 1 ноября.

Такую информацию озвучил начальник «Объединённого муниципального заказчика города Орла» Максим Лобов. Он выступил на профильном комитете Орловского областного Совета народных депутатов, где сегодня обсуждалась данная тема.

Чиновник признал отставание. «По максимуму работы будут завершены к 1 ноября, зависит от природных факторов. Людей достаточно», – оценил ситуацию Лобов.

Ранее сообщалось, что объект должен быть сдан 13 октября, ещё раньше – 1 сентября. Напомним, что работы обошлись бюджету в 119,5 миллиона рублей. При этом исполнитель, ООО «Элитный сад», уже получил половину суммы в качестве аванса.

По инициативе прокуратуры в связи с затянувшимся благоустройством возбудили административное дело. Его рассмотрит Советский районный суд Орла.

ИА «Орелград»