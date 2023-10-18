Около 13% проб орловской воды признали ненормативными

Показатель остаётся стабильным.
Об исследованиях, проведённых в январе – сентябре текущего года, рассказали в Управлении Роспотребнадзора по Орловской области. Как сообщили в ведомстве, ситуация не слишком изменилась ни к лучшему, ни к худшему.
В указанный период специалисты исследовали 5435 проб питьевой воды на санитарные и химические показатели, а также 7726 проб на микробиологические показатели. «Живительную влагу» брали из сетей систем централизованного водоснабжения в различных населённых пунктах и муниципальных образованиях области.
Процент проб, которые не соответствуют санитарным и химическим показателям, остаётся довольно высоким – 13,2% от общего числа (против 13,6% в аналогичном периоде минувшего года). По микробиологическим показателям Роспотребнадзор отбраковал 1,9% проб (что полностью соответствует показателям 2022-го).
Как отмечает ведомство, вода, забракованная по санитарным и химическим показателям, была отобрана на территории
- Болховского,
- Должанского,
- Глазуновского,
- Колпнянского,
- Покровского,
- Свердловского,
- Орловского,
- Троснянского
- и Шаблыкинского районов.
Также по итогам проверок Роспотребнадзора в связи с ненадлежащим качеством питьевой воды привлечены к административной ответственности 34 виновных лица – сотрудники водоснабжающих организаций. Их оштрафовали на общую сумму 353 тысячи рублей.
Кроме того, суд удовлетворил ряд исков о понуждении к исполнению санитарного законодательства, поданных ведомством. Подтянуть качество воды должны в администрации Дубровского сельского поселения Должанского района, а также в водоснабжающих организациях большинства вышеупомянутых муниципальных образований. Кроме того, в Верховском районе местный суд вынес решение о приостановке работы скважины.
ИА «Орелград»