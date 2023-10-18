Около 13% проб орловской воды признали ненормативными

Показатель остаётся стабильным.

Об исследованиях, проведённых в январе – сентябре текущего года, рассказали в Управлении Роспотребнадзора по Орловской области. Как сообщили в ведомстве, ситуация не слишком изменилась ни к лучшему, ни к худшему.

В указанный период специалисты исследовали 5435 проб питьевой воды на санитарные и химические показатели, а также 7726 проб на микробиологические показатели. «Живительную влагу» брали из сетей систем централизованного водоснабжения в различных населённых пунктах и муниципальных образованиях области.

Процент проб, которые не соответствуют санитарным и химическим показателям, остаётся довольно высоким – 13,2% от общего числа (против 13,6% в аналогичном периоде минувшего года). По микробиологическим показателям Роспотребнадзор отбраковал 1,9% проб (что полностью соответствует показателям 2022-го).

Как отмечает ведомство, вода, забракованная по санитарным и химическим показателям, была отобрана на территории

Болховского,

Должанского,

Глазуновского,

Колпнянского,

Покровского,

Свердловского,

Орловского,

Троснянского

и Шаблыкинского районов.

Также по итогам проверок Роспотребнадзора в связи с ненадлежащим качеством питьевой воды привлечены к административной ответственности 34 виновных лица – сотрудники водоснабжающих организаций. Их оштрафовали на общую сумму 353 тысячи рублей.

Кроме того, суд удовлетворил ряд исков о понуждении к исполнению санитарного законодательства, поданных ведомством. Подтянуть качество воды должны в администрации Дубровского сельского поселения Должанского района, а также в водоснабжающих организациях большинства вышеупомянутых муниципальных образований. Кроме того, в Верховском районе местный суд вынес решение о приостановке работы скважины.

ИА «Орелград»