Около 13% проб орловской воды признали ненормативными

18.10.2023 | 18:05 Закон и порядок, Новости

Показатель остаётся стабильным.

Фото: ИА «Орелград»

Об исследованиях, проведённых в январе – сентябре текущего года, рассказали в Управлении Роспотребнадзора по Орловской области. Как сообщили в ведомстве, ситуация не слишком изменилась ни к лучшему, ни к худшему.

В указанный период специалисты исследовали 5435 проб питьевой воды на санитарные и химические показатели, а также 7726 проб на микробиологические показатели. «Живительную влагу» брали из сетей систем централизованного водоснабжения в различных населённых пунктах и муниципальных образованиях области.

Процент проб, которые не соответствуют санитарным и химическим показателям, остаётся довольно высоким – 13,2% от общего числа (против 13,6% в аналогичном периоде минувшего года). По микробиологическим показателям Роспотребнадзор отбраковал 1,9% проб (что полностью соответствует показателям 2022-го).

Как отмечает ведомство, вода, забракованная по санитарным и химическим показателям, была отобрана на территории

  • Болховского,
  • Должанского,
  • Глазуновского,
  • Колпнянского,
  • Покровского,
  • Свердловского,
  • Орловского,
  • Троснянского
  • и Шаблыкинского районов.

Также по итогам проверок Роспотребнадзора в связи с ненадлежащим качеством питьевой воды привлечены к административной ответственности 34 виновных лица – сотрудники водоснабжающих организаций. Их оштрафовали на общую сумму 353 тысячи рублей.

Кроме того, суд удовлетворил ряд исков о понуждении к исполнению санитарного законодательства, поданных ведомством. Подтянуть качество воды должны в администрации Дубровского сельского поселения Должанского района, а также в водоснабжающих организациях большинства вышеупомянутых муниципальных образований. Кроме того, в Верховском районе местный суд вынес решение о приостановке работы скважины.

ИА «Орелград»


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