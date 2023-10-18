Для Орловщины закупили ещё 1115 запоздалых ноутбуков

18.10.2023 | 17:45 Новости, Образование

Они должны были поступить в школы до 1 сентября.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Орловской области

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Орловской области, закупка обошлась в 57,9 миллиона рублей. Портативные компьютеры приобретались в рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование». В этом году в нём участвуют 24 общеобразовательные организации, а также два учреждения среднего профессионального образования.

На данный момент ноутбуки доставлены в нашу область. В обозримом будущем их распределят по школам.

Ранее облправительство «с опозданием» закупило 568 ноутбуков для «Точек роста». Обе партии техники должны были поступить в места назначения до начала нового учебного года. Однако этому помешали сложности с подрядчиками.

За выполнение задачи брались ООО «СОФИ-СОФТ МСК» и ООО «ГКС», но они так и не смогли выполнить обещанное. Позже обладминистрация попыталась внести данных подрядчиков в список недобросовестных, но этому воспротивилась антимонопольная служба. В итоге ноутбуки закупили у ООО «Элпо Плюс».

ИА «Орелград»


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