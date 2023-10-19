Под Орлом поймали иностранца, 30 лет жившего без документов

Суд оштрафовал мигранта, но выдворять из страны не стал.

Верховский районный суд Орловской области рассмотрел дело об административном правонарушении, возбужденном по части 1.1 статьи 18.8 КоАП РФ в отношении иностранца. Как сообщили в пресс-службе суда, данный мужчина прибыл в Россию еще в 1992 году из Киргизии. В нашей стране он проживает без документов, удостоверяющих личность. Тем самым он нарушил режим пребывания иностранного гражданина на территории РФ, предусмотренный Федеральным законом «О правовом положении иностранных граждан в РФ».

За указанное правонарушение мигранту было назначено наказание в виде административного штрафа в размере 2000 рублей, но без административного выдворения за пределы Российской Федерации. Последнее решение в суде объяснили тем, что иностранец имеет на территории России прочные семейные связи, постоянное место жительства в Орловском муниципальном округе. Кроме того, его родственники, как выяснилось, тоже проживают на территории Орловской области. Впрочем, постановление суда еще не вступило в законную силу.

Тем временем, в региональном УМВД подвели итоги второго этапа комплексной оперативно-профилактической операции «Нелегал-2023». Как пояснили в пресс-службе ведомства, она была направлена на стабилизацию миграционной ситуации в регионе. Решались практические задачи по выявлению и пресечению каналов незаконной миграции и других связанных с ней противоправных деяний. Проверки были проведены в жилом секторе, местах компактного проживания иностранцев, на объектах автомобильного и железнодорожного транспорта, строительных площадках во всех районах области.

«В ходе проверок выявлено 140 нарушений режима пребывания и порядка осуществления трудовой деятельности иностранными гражданами, в отношении 25 нарушителей судами приняты решения об административном выдворении, – сообщила пресс-служба УМВД России по Орловской области. – Принято 20 решений о не разрешении въезда в Россию иностранцами, нарушившим российское законодательство. В период операции исполнены четыре решения о депортации и три решения об административном выдворении мигрантов за пределы России».

ИА «Орелград»