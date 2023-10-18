Орловец поставил мировой рекорд в подъёме на бицепс

18.10.2023 | 14:02 Новости, Спорт

Впечатляющего результата добился Андрей Гришин.

Фото: vk.com/public203810848

Спортсмен участвовал в Чемпионате Евразии по пауэрлифтингу по дисциплинам WPA/AWPA/WPSO/WAO 2023, который проходил в Москве.

В ходе турнира Гришин побил мировой рекорд в классическом подъеме на бицепс. Орловец, выступая в весовой категории до 75 килограммов, смог поднять 82,5 килограмма.

Также в рамках соревнований Гришин

  • стал абсолютным чемпионом в классическом и в строгом подъёмах на бицепс,
  • получил разряд «Элиты» (в классическом подъёме на бицепс),
  • стал абсолютным чемпионом по строгому подъему на бицепс с допинг-контролем.

Известно, что Андрей Гришин родился во Мценске в 2001-м году. В текущем году он участвовал в семи престижных соревнованиях по пауэрлифтингу, в том числе, в Кубке Европы и Гран-при Кубка Кремля.

ИА «Орелград»


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