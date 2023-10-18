После открытия Красного моста ТТП обещает выпустить транспорт в полном объеме

18.10.2023 | 14:23 ЖКХ, Новости

Орловцы снова смогут полноценно пользоваться трамваями и троллейбусами.

ИА “Орелград”

Начальник МКУ «Объединенный муниципальный заказчик» Максим Лобов на заседании профильного комитета Орловского облсовета 18 октября сообщил, что движение по Красному мосту будет открыто в конце ноября.  Исполняющая обязанности  директора МУП ТТП Татьяна Иванова уточнила, что подвижной состав готов, кадрами укомплектованы. Трамвайное полотно уже практически уложено. На маршруты выйдет столько же единиц техники, сколько было до закрытия Красного моста: от 22 до 24 трамваев, от 15 до 18 троллейбусов.

«Вы не стесняйтесь: говорить о проблемах», – подбодрил Иванову председатель комитета по градостроительной деятельности Виталий Рыбаков.

Долг предприятия – 258 млн рублей, к зиме готовы на половину, уточнила директор ТТП. Текут крыши, неблагоустроенная территория, продолжил Рыбаков.

«Мы не получим нормально работающее предприятие, пока оно в руках городских чиновников. Долги нарастают по 20 млн в месяц. Каждый день пишите служебные записки, иначе вас обвинят во всех смертных грехах», – порекомендовал Виталий Рыбаков.

Отметим, область готовит документы по транспортному планированию. В них предусмотрено развитие в регионе электротранспорта. После одобрения планов чиновников в профильных федеральных министерствах можно будет говорить об обновлении подвижного состава и инфраструктуры. Сроки, естественно, никто не называет.

ИА “Орелград”


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