Лобов назвал большую проблему школы на Зеленина

18.10.2023 | 13:48 Важное, Новости, Строительство

Тему долгостроя подняли на заседании комитета Орловского облсовета 18 октября.

Фото пресс-службы губернатора Орловской области

Начальник МКУ «Объединенный муниципальный заказчик» Максим Лобов сообщил, что основные работы завершены. Частично нужно доштукатурить, достелить линолеум, сантехника подключена на 85%, идет монтаж душевых поддонов. Материалы есть, заверил Лобов.

«Из самых больших проблем – установка пожарной сигнализации», – констатировал начальник ОМЗ.

Поставщик готов предоставить необходимое в течение двух недели. Пульт изготавливают индивидуально под объекты. Производитель обещал сработать в кратчайшие сроки, но только после оплаты.

«Подрядчик ищет деньги. В этой ипостаси уже находится давно. Мы деньги все отдали. Он изыскивает деньги у себя», – сообщил Максим Лобов.

Сроки завершения строительства и тем более открытия школы он не назвал.

«Воздержусь. Хочется верить, что мы сдадим в ближайшем будущем».

Председатель комитета по градостроительной деятельности Виталий Рыбаков сообщил, что инкогнито посещал объект, который является не «частной лавочкой», а частью национального проекта. Когда депутата приметили, двери начали закрывать, словно что-то прятали.

«Там много имущества, которое должно быть под охраной», – поразмышлял о мотивах такого поведения Максим Лобов.

Напомним, подрядчик для строительства школы был найден в конце 2020 года. ООО «Техспецкомплект» фактически оплачено 1 066 103 049 рублей 30 копеек. До полной цены контракта не хватает копеек. Расследуется уголовное дело о мошенничестве при строительстве школы. Подрядчик уже проиграл исков от субподрядчиков на 23 млн рублей. Еще несколько требований к ООО «Техспецкомплект», на общую сумму 22 млн рублей, рассматриваются судом. Школу на 1225 мест должны были сдать еще в 2022 году.

ИА “Орелград”


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