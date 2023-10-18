Лобов назвал большую проблему школы на Зеленина

Тему долгостроя подняли на заседании комитета Орловского облсовета 18 октября.

Начальник МКУ «Объединенный муниципальный заказчик» Максим Лобов сообщил, что основные работы завершены. Частично нужно доштукатурить, достелить линолеум, сантехника подключена на 85%, идет монтаж душевых поддонов. Материалы есть, заверил Лобов.

«Из самых больших проблем – установка пожарной сигнализации», – констатировал начальник ОМЗ.

Поставщик готов предоставить необходимое в течение двух недели. Пульт изготавливают индивидуально под объекты. Производитель обещал сработать в кратчайшие сроки, но только после оплаты.

«Подрядчик ищет деньги. В этой ипостаси уже находится давно. Мы деньги все отдали. Он изыскивает деньги у себя», – сообщил Максим Лобов.

Сроки завершения строительства и тем более открытия школы он не назвал.

«Воздержусь. Хочется верить, что мы сдадим в ближайшем будущем».

Председатель комитета по градостроительной деятельности Виталий Рыбаков сообщил, что инкогнито посещал объект, который является не «частной лавочкой», а частью национального проекта. Когда депутата приметили, двери начали закрывать, словно что-то прятали.

«Там много имущества, которое должно быть под охраной», – поразмышлял о мотивах такого поведения Максим Лобов.

Напомним, подрядчик для строительства школы был найден в конце 2020 года. ООО «Техспецкомплект» фактически оплачено 1 066 103 049 рублей 30 копеек. До полной цены контракта не хватает копеек. Расследуется уголовное дело о мошенничестве при строительстве школы. Подрядчик уже проиграл исков от субподрядчиков на 23 млн рублей. Еще несколько требований к ООО «Техспецкомплект», на общую сумму 22 млн рублей, рассматриваются судом. Школу на 1225 мест должны были сдать еще в 2022 году.

ИА “Орелград”