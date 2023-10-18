Орловщина больше не нуждается в новых детсадах

Об этом заявили представители обладминистрации.

Вопросы создания новых образовательных учреждений обсуждали накануне на профильном комитете Орловского областного Совета народных депутатов. Как сообщает «Орёлтаймс», представители регионального Департамента образования вообще не заводили речь о строительстве новых детских садов. Чиновники считают, что в настоящему моменту наша область обеспечена дошкольными учреждениями на 100%, причём по всем возрастным группам.

Что касается школ, то в будущем году планируется стоить три здания. На двух объектах работы уже ведутся. Это школы, которые должны открыться в деревне Жилина и на улице Родзевича-Белевича, в новых микрорайонах Орла. В будущем году на первую придётся потратить 766,8 миллионов рублей, на вторую – 1 миллиард 93 миллиона рублей.

Также ещё одну школу хотят стоить в деревне Овсянниково, которая относится к Орловскому муниципальному округу, но фактически тоже находится на окраине областного центра. Если планы сбудутся, то строительство начнётся в 2024-м и завершится в 2026-м. В будущем году на эту школу должны потратить 105,2 миллиона рублей (в основном, средства областного бюджета).

Вспомнили на комитете и о школе №53 (на улице Зеленина) – её сроки сдачи уже неоднократно переносились. Актуальная «последняя дата» – 21 декабря текущего года. «Не могу утверждать, но надеюсь, что школу №53 до конца года всё-таки откроют», – так по этому поводу высказалась представитель Департамента образования (замначальника управления финансов) Оксана Бурлакова.

ИА «Орелград»