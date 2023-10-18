В прокуратуре предостерегли бизнес от завышения цен на бензин

Состоялась рабочая встреча представителей органов власти и участников топливного рынка.

Как сообщает пресс-служба Орловского УФАС России, в Орле прошла рабочая встреча по вопросам соблюдения требований законодательства о ценообразовании на топливном рынке. Мероприятие состоялось в стенах прокуратуры Орловской области. В нем приняли участие заместитель прокурора региона Сергей Панкратов, руководители профильных департаментов областной администрации, представители антимонопольного органа и организаций, работающих на орловском рынке нефтепродуктов.

«В ходе рабочей встречи рассматривались и обсуждались вопросы, касающиеся ценовой ситуации на топливном рынке и обеспечения сельхозтоваропроизводителей необходимыми объемами топлива в период осенней посевной», – пояснили в пресс-службе Орловского УФАС.

Представитель этого ведомства, главный государственный инспектор отдела антимонопольного контроля товарных и финансовых рынков Ирина Володько в своем выступлении рассказала о результатах проводимого мониторинга цен на моторное топливо. Под контролем у антимонопольного органа находятся как закупочные, итак и мелкооптовые и розничные цены. Также она проинформировала участников встречи о результатах рассмотрения обращений о росте цен на топливо и мерах, предпринимаемых регуляторами для обеспечения стабильности на внутреннем рынке нефтепродуктов и их результатах.

«В ходе мероприятия участники обменялись мнениями о текущей ситуации на рынке нефтепродуктообеспечения, – добавили в ведомстве. – Сергей Панкратов также отметил, что предприниматели должны придерживаться ответственного, социально ориентированного рыночного поведения. Недопустимо создание искусственного дефицита нефтепродуктов с целью поддержания ажиотажного спроса, и завышения цен. По итогам совещания прокуратурой Орловской области присутствовавшим на встрече участникам топливного рынка выданы предостережения о недопустимости необоснованного завышения цен на моторное топливо».

ИА «Орелград»