В Орле осудили группу наркоторговцев

18.10.2023 | 15:36 Закон и порядок, Новости

Дело рассматривал Северный районный суд.

Фото: Управление МВД по Орловской области

Как рассказали в прокуратуре Орловской области, на скамье подсудимых оказалось восемь человек. Кроме того, по делу проходили и другие лица, но их уголовное преследование выделили в отдельное производство.

Подсудимых признали виновными в совершении 12 преступлений, связанных с покушением на незаконный сбыт наркотических средств. Отягчающими обстоятельствами стали: организованный характер преступной деятельности, крупный и значительный размер изъятых веществ, а также использование интернета.

Однако совершить хотя бы одну незаконную сделку злоумышленники так и не смогли – их задержали в июне 2022-го года. В этот момент сообщники как раз пытались делать «закладки».

В итоге попытка незаконного бизнеса обошлась в серьёзные сроки – всех обвиняемых признали виновными и назначили им от 9,5 до 12 лет колонии строгого режима. Пока что приговор не вступил в силу и может быть обжалован.

Отметим, что как раз в июне 2022-го года полиция сообщала, что в Орле в Северном районе задержаны трое мужчин и одна женщина – граждане одного из государств ближнего зарубежья, в возрасте от 22 до 30 лет. Они выступали в роли «закладчиков». У группы изъяли около 130 свёртков с героином (146,01 грамма) и метадоном (14,93 грамма).

ИА «Орелград»


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