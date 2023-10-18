В Орле на кладбище нашли избитого мужчину

18.10.2023 | 15:44 Закон и порядок, Новости

Впоследствии он скончался в медучреждении.

Фото: СУ СК РФ по Орловской области

Как сообщает Следственный комитет, подозреваемый в данном преступлении задержан. Им оказался 20-летний сосед погибшего орловца.

Жертве было 43 года. Мужчину с повреждениями головы и шеи нашли на Крестительском кладбище. Врачи не смогли ему помочь – орловец скончался, находясь уже в медицинском учреждении. Следственный комитет возбудил дело по статье 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего).

Вскоре был установлен подозреваемый. Он дал признательные показания и выразил раскаяние. По словам парня, между ним и потерпевшим прямо на улице возник некий конфликт. В итоге более молодой «оппонент» избил более старого руками и ногами, а также деревянной палкой, затем отнёс его к кладбищу и скрылся.

В настоящее время в рамках дела продолжаются необходимые мероприятия. Подозреваемый заключён под стражу.

Ранее стало известно, что в Орле осудили группу наркоторговцев из восьми человек.

ИА «Орелград»


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