Орловский воздух стал чище в четыре раза

Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

Областное Управление ведомства опубликовало итоги соответствующих исследований за первые три квартала текущего года. По сравнению с данными за аналогичный период минувшего года число проб, не прошедших проверку по гигиеническим нормативам, уменьшилось (с 0,6% до 0,15%).

Всего санитарные врачи отобрали и проанализировали 5884 пробы. Не прошли проверку образцы, отобранные на территории города Ливны, а также в Орле, посёлке Залегощь и Орловском муниципальном округе. В последних трёх случаях проблемы с экологией выявили не в ходе плановых исследований, а действуя на основании обращений граждан.

Как рассказали в ведомстве, по итогам этих обращений и анализов Роспотребнадзор подал иск о понуждении ООО «Залегощенское хлебоприёмное предприятие» к исполнению санитарных требований, связанных с состоянием атмосферного воздуха. Кроме того, четырём юридическим лицам выданы предостережения о недопустимости нарушения законодательства (по тому же поводу). Это «Орёлмасло», «Дорожная служба», «Жилстройндустрия» и ИП Кондаурова Н.М.

Ранее Роспотребнадзор подтвердил загрязнения атмосферного воздуха в районе аэропорта «Южный» в Орле.

ИА «Орелград»